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Энтони Слэйтер: «Уорриорз» явно потребуется более агрессивная версия Батлера»

Сегодня «Голден Стэйт» потерпел крупное поражение во втором матче серии с «Миннесотой» – 93:117. «Уорриорз» оправдали прогнозы Лас-Вегаса, потерпев крупное поражение во втором матче.

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