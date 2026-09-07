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Царьград

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Мужчина предстанет перед судом за покупку мотоцикла сыну 14 лет

Мужчина предстанет перед судом за покупку мотоцикла сыну 14 лет

В Удмуртии мужчину будут судить за покупку мотоцикла 14-летнему сыну, не имеющему водительских прав. 22 мая 2026 года подросток попал в ДТП и получил серьёзные травмы.

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