Под Одессой горит пытавшееся доставить груз судно, в Василькове уничтожен МиГ-29 Вечер 9 сентября ознаменовался серией ударов по целям в ряде подконтрольных противнику р.
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