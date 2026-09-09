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Под Одессой горит пытавшееся доставить груз судно, в Василькове уничтожен МиГ-29

Под Одессой горит пытавшееся доставить груз судно, в Василькове уничтожен МиГ-29 Вечер 9 сентября ознаменовался серией ударов по целям в ряде подконтрольных противнику р.

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