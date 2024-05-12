«Противник использует колоссальное количество беспилотников»

Сегодня на линии боевого соприкосновения падает активность ствольной артиллерии и пилотируемой авиации, но вместе с этим противник постоянно наращивает применение БПЛА различных типов: от небольших ударных FPV-дронов до крупных разведывательных БПЛА самолетного типа.
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