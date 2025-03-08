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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Larian представила остальные 4 из 12 новых подклассов персонажей в Baldur's Gate 3 Хотя ...

Larian представила остальные 4 из 12 новых подклассов персонажей в Baldur's Gate 3 Хотя ...

Larian представила остальные 4 из 12 новых подклассов персонажей в Baldur's Gate 3Хотя многие геймеры думали, что патч 7 станет последним крупным обновлением для Baldur’s Gate 3, Larian Studios выпустит еще одно крупное обновление в 2025 году.

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