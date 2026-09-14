В Москве мужчина украл из квартиры знакомого две иконы и ноутбук

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Сотрудники столичной полиции задержали в Долгопрудном мужчину, который украл из квартиры знакомого ноутбук и две иконы с изображением Божьей Матери и Иисуса Христа.
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