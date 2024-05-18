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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Динамо» собрало аншлаг в РПЛ впервые с введения Fan ID. Матч с «Крыльями» посетят больше 25 тысяч зрителей

Впервые с начала 2023 года, когда для игр РПЛ стал обязателен Fan ID, на «ВТБ Арене» будет аншлаг. Стадион вмещает 25,7 тысячи человек.

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