«Динамо» собрало аншлаг в РПЛ впервые с введения Fan ID. Матч с «Крыльями» посетят больше 25 тысяч зрителей

Впервые с начала 2023 года, когда для игр РПЛ стал обязателен Fan ID, на «ВТБ Арене» будет аншлаг. Стадион вмещает 25,7 тысячи человек.
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