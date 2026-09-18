Москва была второй. Как выглядел список крупнейших городов России в 1897 году

Первую и единственную всеобщую перепись населения Российская империя провела в 1897 году. Документ запечатлел уникальный срез эпохи: страна росла, экономика перекраивала целые регионы.
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Было. По зарубежным данным периоды С 1928 по 1941 и с 1950 по 1970 переплевывают.
Темпы роста в России с 1896 по 1913 были очень высокими. по некоторым отраслям Самыми высокими в мире. Никогда на территории России после 1913 до конца века такого роста не было!