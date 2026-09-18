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Москва была второй. Как выглядел список крупнейших городов России в 1897 году

Москва была второй. Как выглядел список крупнейших городов России в 1897 году

Первую и единственную всеобщую перепись населения Российская империя провела в 1897 году. Документ запечатлел уникальный срез эпохи: страна росла, экономика перекраивала целые регионы.

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