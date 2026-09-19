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Газета.ру

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Агент Головина не стал комментировать ситуацию с переходом игрока в "Спартак"

Агент Головина не стал комментировать ситуацию с переходом игрока в "Спартак"

Александр Клюев, агент полузащитника сборной России и «Монако» Александра Головина, отказался комментировать ситуацию с потенциальным переходом 30-летнего футболиста в «Спартак».

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