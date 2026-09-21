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Индексы Мосбиржи и РТС снизились на открытии торгов 21 сентября

Индексы Мосбиржи и РТС снизились на открытии торгов 21 сентября

Курс юаня к рублю в начале торгов поднялся на 2,85 копейки, до 12,6105 рубля.На открытии основной торговой сессии индексы Мосбиржи и РТС снижались на 0,13%.

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