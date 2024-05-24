БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Астана остается без российских денег. Россия закручивает Казахстану сразу несколько гаек

Астана остается без российских денег. Россия закручивает Казахстану сразу несколько гаек

Судя по всему в Кремле наконец сделали правильные выводы из многовекторной политики которую сегодня всячески демонстрирует Казахстан и теперь Россия будет отстаивать исключительно свои интересы.

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Комментарии
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Silver Kont
Да, пидарасов-казахчушек надо опускать по полной, русофобия там цветёт махровым цветом...
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14 час.
ВД
Вовладар Даров
Одной рукой берут от России, другой от деда Бидона! Нехорошо!
Ответить
1 час.
Сергей Сидоров
Россия сосед Казахстана, а сга со прислугой довольно далеко от казахов. С кем казахам выгодно иметь хорошие отношения? Вопрос риторический, если конечно глаза не застилает бессмысленный национализм.
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49 мин.

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