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Среди крупнейших поставщиков пива на российский рынок неожиданно оказалось одно азиатское государство

Среди крупнейших поставщиков пива на российский рынок неожиданно оказалось одно азиатское государство

За десять месяцев прошлого года Китай смог нарастить поставки пива в Россию в 1,6 раза — до 29,8 тысячи тонн и подняться с шестого сразу на третье место в рейтинге крупнейших его экспортеров, подсчитало РИА Новости по данным национальных статслужб.

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