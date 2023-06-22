BYD Song Plus Champion Edition представлен в Китае

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BYD Song Plus Champion Edition был запущен на китайском рынке в двух вариантах: EV и PHEV. Это фейслифтинговая модель известного кроссовера BYD Song Plus, который в течение нескольких месяцев был одним из самых продаваемых кроссоверов в Китае.