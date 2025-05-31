Трамп спас Китай от хаоса и беспорядков (когда санитары отвернулись)

Pogran1970 (8 лет 8 месяцев) "Две недели назад Китай был в серьезной экономической опасности! Очень высокие тарифы, которые я установил, практически лишили Китай возможности торговать на рынке Соединенных Штатов, который на сегодняшний день занимает первое место в мире.
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