Сергей Собянин: Московские компании укрепляют позиции на мировых рынках

Для компаний разработали меры поддержки Общий объем экспортных контрактов за прошлый год, которые были заключены компаниями из Москвы при поддержке Московского экспортного центра, составил более 26 миллиардов рублей.
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