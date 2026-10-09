Слабоумие и отвага. Латвия нашла неисчерпаемый источник силы

Представьте избалованного ребенка, который слушает просьбы и советы лишь затем, чтобы поступить наоборот, — эдакого шалопута, более агрессивную и нахальную версию шалопая.
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