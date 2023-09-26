В Финляндии поняли, что участие в НАТО может дорого обойтись. В The New York Times пишут, что после присоединения Финляндии к Североатлантическому альянсу там поняли, что участие в этом объединении обходится дорого, сообщает корреспондент ДОФы.
В Финляндии поняли, что участие в НАТО может дорого обойтись. В The New York Times пишут, что после присоединения Финляндии к Североатлантическому альянсу там поняли, что участие в этом объединении обходится дорого, сообщает корреспондент ДОФы.
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