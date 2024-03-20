Карпин о невызове Глушенкова в сборную: «В клубе у него статистика, но надо делать еще много вещей. Например, много бегать. С Сербией тем более» 

«Если вы посмотрите состав, то там шесть крайних нападающих. Я считаю, что это не его позиция. Имея Головина, Алексея Миранчука, Пиняева, Облякова, Мостового и Зиньковского, для чего его вызывать? В клубе у него статистика, но помимо этого надо делать еще много вещей.