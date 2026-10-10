Как изменился рынок недвижимости Екатеринбурга после отмены льготной ипотеки: личный разбор

Осень 2026 года я встречала с особым вниманием к рынку недвижимости. Слишком много факторов сошлось в одной точке: завершились массовые программы господдержки, ключевая ставка осталась высокой, а покупатели, привыкшие к дешевым деньгам, оказались перед необходимостью пересматривать свои стратегии.
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