Как изменился рынок недвижимости Екатеринбурга после отмены льготной ипотеки: личный разбор

Осень 2026 года я встречала с особым вниманием к рынку недвижимости. Слишком много факторов сошлось в одной точке: завершились массовые программы господдержки, ключевая ставка осталась высокой, а покупатели, привыкшие к дешевым деньгам, оказались перед необходимостью пересматривать свои стратегии.