Как хорошие царские деньги превратились в «воровские»

Строго говоря, и исходя из железного постулата, что «у каждой аварии есть фамилия, имя и отчество» и вечного правила «царь хороший, бояре плохие», во всей этой истории виноват окольничий Федор Ртищев, получивший по итогам всей заваренной каши заслуженное повышение, так как все дело успешно провалилось.