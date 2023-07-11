Как хорошие царские деньги превратились в «воровские»

Строго говоря, и исходя из железного постулата, что «у каждой аварии есть фамилия, имя и отчество» и вечного правила «царь хороший, бояре плохие», во всей этой истории виноват окольничий Федор Ртищев, получивший по итогам всей заваренной каши заслуженное повышение, так как все дело успешно провалилось.
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