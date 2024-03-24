Почти на всех реках Тамбовской области отмечается повышение уровня воды

Региональное министерство экологии опубликовало обзор режима водных объектов на 24 марта. По информации Тамбовского ЦГМС, за прошедшие сутки уровень воды понизился на 1 см на реках Ворона в Уварово и Савала в Жердевке.
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