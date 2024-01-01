Специалист в сфере военного дела из Соединённых Штатов Америки Ставрос Атламазоглу указал на тот факт, что развернувшееся на украинской территории противостояние возможно подвести к концу в текущем годовом периоде.
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