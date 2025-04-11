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Царьград

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Московский суд оштрафовал рэпера Лигалайза на 50 тысяч рублей за нарушение закона

Московский суд оштрафовал рэпера Лигалайза на 50 тысяч рублей за нарушение закона

Московский суд назначил административный штраф в размере 50 тысяч рублей рэперу Лигалайзу (Андрей Меньшиков) за невыполнение предписания о нарушении закона об иностранных агентах.

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