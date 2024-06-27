Рябков: Запад идет к точке невозврата в отношениях с Москвой

ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко Западные страны агрессивной антироссийской политикой все больше приближают себя к точке невозврата в двусторонних отношениях, рассказал в интервью "Известиям" замминистра иностранных дел России Сергей Рябков в кулуарах десятого научно-экспертного форума "Примаковские чтения".