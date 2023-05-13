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Построить колесо обозрения, открытые танцплощадки и тир предложили в Уссурийске

Построить колесо обозрения, открытые танцплощадки и тир предложили в Уссурийске

Жители Уссурийска делятся идеями о том, как сделать округ привлекательным и комфортным для жизни. С начала мая на портале "Идеи для Уссурийска" (12+) собрано уже 67 предложений от горожан, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на администрацию УГО.

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