Построить колесо обозрения, открытые танцплощадки и тир предложили в Уссурийске

Жители Уссурийска делятся идеями о том, как сделать округ привлекательным и комфортным для жизни. С начала мая на портале "Идеи для Уссурийска" (12+) собрано уже 67 предложений от горожан, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на администрацию УГО.