Астана требует от Москвы вернуть казахстанцев с СВО, а Ермек Тайчибеков сам просится на фронт, но Россия бездействует Если политики собрались строить Русский мир, нужно быть последовательными Ситуация вокруг требования Астаны к Москве вернуть с фронта домой казахстанцев, подписавших контракт на участие в СВО, продолжает развиваться.
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