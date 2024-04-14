Малолетние диверсанты в русском тылу. Задержанная банда призналась, как вербует подростков в РФ

ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ

Это будет продолжаться до тех пор пока наше руководство не решиться на ответные существенные меры противодействия , Они до сих пор не объявляют войну . Если не обычным способом то хотя бы вели её такими же методами как и противник , диверсионными , и не доказуемыми в проведении операций . Где операции по ведению подрывной деятельности на территориях врага , где тот же смерш или мы что не можем выкрасть людей или уничтожить неугодных . Те говорливые , что крестят нас в эфире и на форумах , это подставы и ничего не значат . Нужно решать с фигурами , которые влияют на ситуации . И они нас запугивают тем , что не имеют вовсе , а мы это вовсе имеем и не хотим применять с толком . Да и из БРИКС давно надо было бы делать организацию с защитными функциями . Вот противник имеет , а мы нет . Ни политического направления ни военного , и даже дипломатического, а ещё есть суд , экономика , анализ , перспективы и т.д. Создавать и укреплять , а самое главное утверждать в мире , беречь и работать . Намечается пересортировка кадров в правительстве и опять забудут об этом , а враг не дремлет и расширяет поле битвы . Так с ними можно бороться до бесконечности . Пора и нападать где-то нанося серьёзные и чувствительные удары .