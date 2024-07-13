Власти Москвы объяснили причину кадровых перестановок в столичных театрах

Назначения новых руководителей «Современника» и Театра Романа Виктюка не связаны с кадровым голодом.Необходимостью толчка в развитии культурных учреждений, а не последствиями кадрового голода назвал причину перестановок в столичном «Современнике» и Театре Романа Виктюка Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента культуры города Москвы Алексей Фурсин.