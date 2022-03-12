Феттель убрал флаг Северного Кипра со шлема после жалобы Автомобильной ассоциации Кипра

Гонщику «Астон Мартин» Себастьяну Феттелю пришлось слегка изменить шлем перед заключительным днем тестов «Формулы-1» в Бахрейне.

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