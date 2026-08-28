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Газета.ру

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Футболист Акинфеев выразил недовольство увеличением числа команд на ЧМ-2026

Футболист Акинфеев выразил недовольство увеличением числа команд на ЧМ-2026

Вратарь сборной России и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев в большом интервью, вышедшем в 115 номере журнала «Сноб», рассказал, что, по его мнению, было лишним на Чемпионате мира (ЧМ) по футболу — 2026.

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