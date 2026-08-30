Россия отправила Британии глубоководное послание

Российский МИД периодически опубликовывает предупреждения тем странам, которым надоела эволюция и хочется обратно к динозаврам, но в этот раз к предупреждению розовой ленточкой была прикреплена материальная напоминалка Изображение: © РИА Новости/сгенерировано ИИ На днях же британцам сообщили, что ответ Российской Федерации на украинские удары с применением британского оружия может прийтись на любые военные объекты Британии на Украине и за ее пределами — то есть везде.