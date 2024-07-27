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Царьград

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Один звонок Белоусова переполошил Пентагон: Тайный заговор против России был раскрыт - NYT

Один звонок Белоусова переполошил Пентагон: Тайный заговор против России был раскрыт - NYT

Газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники, рассказала о деталях звонка министра обороны России Андрея Белоусова своему американскому коллеге Ллойду Остину.

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