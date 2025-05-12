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Кубок Харламова. Финал. МХК «Спартак» сыграет со «СКА-1946» в 1-м матче серии

Сегодня стартует финальная серия плей-офф Olimpbet Молодежной хоккейной лиги.  МХЛ Кубок Харламова Финал МХК «Спартак» – «СКА-1946» – 19:30 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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