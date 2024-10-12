Комиссия по оценке ущерба работает в Феодосии после пожара на нефтебазе

нн

наталья никифорова

Не слишком ли часто стали гореть нефтебазы? Дураку понятно, что это кто-то делает специально. Если правоохранители не справляются значит надо восстановить СМЕРШ, надоело уже об этом писать. А хозяева нефтебаз давно должны были озаботиться, как не допустить диверсий и прилетов беспилотников и выполнять предписания пожарных, а не отделываться взятками за нарушения. Это либо жадность, либо пофигизм либо откровенное предательство. наверняка у хозяев все застраховано и любой пожар для них повод получить страховку и не париться....