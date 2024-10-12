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Комиссия по оценке ущерба работает в Феодосии после пожара на нефтебазе

Комиссия по оценке ущерба работает в Феодосии после пожара на нефтебазе

В Феодосии начала работу комиссия для оценки ущерба в результате пожара на нефтебазе, сообщил глава администрации города Игорь Ткаченко.

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Комментарии
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нн
наталья никифорова
Не слишком ли часто стали гореть нефтебазы? Дураку понятно, что это кто-то делает специально. Если правоохранители не справляются значит надо восстановить СМЕРШ, надоело уже об этом писать. А хозяева нефтебаз давно должны были озаботиться, как не допустить диверсий и прилетов беспилотников и выполнять предписания пожарных, а не отделываться взятками за нарушения. Это либо жадность, либо пофигизм либо откровенное предательство. наверняка у хозяев все застраховано и любой пожар для них повод получить страховку и не париться....
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