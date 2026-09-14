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Вечерний Новосибирск

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В Новосибирске пьяная кассирша заперла детей и подралась с полицейским

В Новосибирске пьяная кассирша заперла детей и подралась с полицейским

Конфликт случился вечером 18 июля 2026 года на МЖК. Мужчина вызвал полицию и сообщил, что его сожительница заперла четырехлетнюю дочку и 13-летнюю падчерицу дома, а сама ушла гулять.

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