Война и мир

Захожу в студию звукозаписи – надо записать несколько стишков для одного проекта. В виде исключения никуда не тороплюсь, жду своей очереди, болтаю с певицей и музыкантом, хозяин студии симпатичный мужик, отмечаю, что единственный из нас в маске.