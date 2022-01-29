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Война и мир

Война и мир

Захожу в студию звукозаписи – надо записать несколько стишков для одного проекта. В виде исключения никуда не тороплюсь, жду своей очереди, болтаю с певицей и музыкантом, хозяин студии симпатичный мужик, отмечаю, что единственный из нас в маске.

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