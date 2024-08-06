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РБК СТИЛЬ

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Основательница Дома красоты Bemônt — о французском влиянии и мотивации

Основательница Дома красоты Bemônt — о французском влиянии и мотивации

Варвара Мазараки соединила в своем пространстве два направления: косметологию и велнесс. Одной из основных целей также было создать место, которое не будет напоминать больницу или стандартный салон красоты.

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