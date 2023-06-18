Предложение «Майами» по Брэдли Билу строится вокруг Кайла Лаури

«Майами» пытается приобрести у «Вашингтона» атакующего защитника Брэдли Била (29 лет, 191 см), не включая в сделку Тайлера Хирро (23 года, 196 см), сообщают журналисты The Miami Herald Энтони Чанг и Бэрри Джексон со ссылкой на источники в лиге.