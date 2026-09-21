Североатлантический альянс ведет опасную игру, совершая атаки вглубь РФ. Об этом заявил итальянский журналист Томас Фази.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- АК «Охота на вернувш...
- «Охота на вернувш...
- НЗ «Охота на вернувш...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым