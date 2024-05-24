Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Украина, вызывай «Волгу»

Украина, вызывай «Волгу»

По мере того как положение на фронте становится все менее радужным для Украины, ее западные союзники или, вернее, дрессировщики все меньше надеются на пряничные методы работы с киевским руководством и все чаще демонстрируют кнут.

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