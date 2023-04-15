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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Даниэль Грассль: «Сейчас я уеду в Америку на месяц. Новую произвольную программу мне будет ставить Ришо»

Сегодня Грассль занял 6-е место в произвольной программе на командном чемпионате мира в Токио. «Я очень доволен своим сегодняшним выступлением и тем, что сборная Италии в целом выступает здесь так хорошо! У меня была ошибка на флипе, но я смог улучшиться, добавив два тройных акселя.

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