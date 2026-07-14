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Слуцкий предложил обязать фиксировать ликвидацию свалок на фото и видео

Слуцкий предложил обязать фиксировать ликвидацию свалок на фото и видео

Лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий предложил обязать фиксировать ликвидацию свалок на фото и видео. Как сообщается во фракционном Телеграм-канале, соответствующее письмо направлено министру природных ресурсов и экологии РФ Александру Козлову.

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