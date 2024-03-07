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Хабиб − о матче «Реала» и «Лейпцига» в ЛЧ: «Люблю эту игру. Hala Madrid!»

Хабиб − о матче «Реала» и «Лейпцига» в ЛЧ: «Люблю эту игру. Hala Madrid!»

«Люблю эту игру c 1998 года. Hala Madrid!» − написал в соцсетях бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.

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