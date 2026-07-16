Муза, директор и фактическая супруга Муслима Магомаева: как сложилась судьба Милы Фиготиной, уехавшей в США с сыном артиста

История отношений Муслима Магомаева и Милы Фиготиной длилась полтора десятка лет. Она была его музой, концертным директором и фактической женой, которой артист посвятил свой знаменитый хит «Королева красоты».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии