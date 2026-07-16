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Муза, директор и фактическая супруга Муслима Магомаева: как сложилась судьба Милы Фиготиной, уехавшей в США с сыном артиста

Муза, директор и фактическая супруга Муслима Магомаева: как сложилась судьба Милы Фиготиной, уехавшей в США с сыном артиста

История отношений Муслима Магомаева и Милы Фиготиной длилась полтора десятка лет. Она была его музой, концертным директором и фактической женой, которой артист посвятил свой знаменитый хит «Королева красоты».

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