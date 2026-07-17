В Архангельске сформировали новую партию гуманитарной помощи на СВО

В сборе, как и прежде, участвовали волонтёры и представители общественных организацийСовместными усилиями жители региона продолжают поддерживать военнослужащих, учитывая их пожелания и насущные потребности.
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