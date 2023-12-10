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Шарлота публично извинился перед SHAMAN’ом и Мизулиной в зале суда

Шарлота публично извинился перед SHAMAN’ом и Мизулиной в зале суда

Арестованный музыкант Эдуард Шарлот, оказавшийся в центре скандала, трансформируется на глазах. Известный своими провокационными высказываниями, Шарлот теперь занят только тем, чтобы придумать извинения поярче перед теми, кого обидел ранее, да еще не знает, как смыть с себя клеймо предателя Родины.

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