Шарлота публично извинился перед SHAMAN’ом и Мизулиной в зале суда

Арестованный музыкант Эдуард Шарлот, оказавшийся в центре скандала, трансформируется на глазах. Известный своими провокационными высказываниями, Шарлот теперь занят только тем, чтобы придумать извинения поярче перед теми, кого обидел ранее, да еще не знает, как смыть с себя клеймо предателя Родины.