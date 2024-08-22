Пентагон: США разрешают ВСУ применять американское оружие в Курской области

Вашингтон позволяет Киеву защищаться от российских атак в пограничном регионе Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх сообщила, что власти США разрешают украинским военнослужащим использовать американское оружие в Курской области.
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