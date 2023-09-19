Кубок мира по регби-2023. Италия сыграет с Уругваем

Кубок мира по регби-2023 Групповой этап Группа А Ницца, Франция Италия – Уругвай – 18.45 мск Положение в группе: Франция – 8 очков (2 матча), Новая Зеландия – 5 (2), Италия – 5 (1), Уругвай – 0 (1), Намибия – 0 (2).
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