Налог с продажи квартиры: инструкция по НДФЛ

В каких случаях и сколько придется заплатить с продажи недвижимого имущества в 2024 году, кто имеет льготы по налогу, в каких случаях его не нужно платить и другие нюансы — рассказывает «РБК-Недвижимость» С 2025 года в России вводится прогрессивная шкала на доходы физических лиц (НДФЛ).