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Налог с продажи квартиры: инструкция по НДФЛ

Налог с продажи квартиры: инструкция по НДФЛ

В каких случаях и сколько придется заплатить с продажи недвижимого имущества в 2024 году, кто имеет льготы по налогу, в каких случаях его не нужно платить и другие нюансы — рассказывает «РБК-Недвижимость» С 2025 года в России вводится прогрессивная шкала на доходы физических лиц (НДФЛ).

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