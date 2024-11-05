Певица МакSим опубликовала довольно смелые фото в купальнике

МакSим успешно реабилитирует свою концертную деятельность после нескольких лет затишья. Напомним, Марина пережила алкогольную зависимость, кому, рехаб, после чего поняла, — к такой жизни она больше возвращаться не хочет.
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